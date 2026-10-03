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Готовил подрыв воина ВСУ: в Хмельницком задержан 16-летний агент РФ

22:34 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: СБУ задержала 16-летнего агента РФ в Хмельницком (facebook.com/SecurSerUkraine)

СБУ задержала в Хмельницком несовершеннолетнего агента РФ. Подросток изготовил самодельную взрывчатку для совершения теракта против военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным следствия, подготовкой преступления занимался 16-летний житель Черновцов, которого российские спецслужбы вербовали из-за поиска "легкого" заработка в Telegram.

По указанию куратора из РФ, парень прибыл в Хмельницкий и приобрел необходимые компоненты для создания самодельного взрывного устройства.

Впоследствии злоумышленник получил координаты тайника, откуда удалил тротил с электродетонатором для завершения снаряжения бомбы.

Готовое взрывное устройство несовершеннолетнее снарядило металлическими гайками и заложило в схрон для непосредственного исполнителя теракта.

Чтобы российские кураторы могли следить за тайником, он установил на дереве рядом камеру с функцией удаленного доступа.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта на автостанции в Хмельницком, когда тот пытался уехать из города. При осмотре у него изъяли смартфон с перепиской, что подтверждает работу на врага.

Следователи объявили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время несовершеннолетний находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины продолжает системно разоблачать агентов вражеских спецслужб в разных регионах страны.

В частности, ранее в Харьковской области СБУ разоблачила "крота" в ВСУ, пытавшемся скорректировать ракетный удар по собственному ремонтному батальону.

Кроме этого, контрразведка спецслужбы предотвратила теракт в центре Ровно, задержав российского агента при попытке заложить взрывчатку возле государственного учреждения.

Также в столице стражи порядка задержали киллерку ФСБ, которая готовила заказное убийство российского оппозиционера, возглавляющего украинскую общественную организацию.

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