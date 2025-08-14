Готовили новый обстрел Одесской области: СБУ задержала российских агентов

Как сообщили в СБУ, агенты собирали для ФСБ координаты складов с оружием, боеприпасами и амуницией ВСУ, а также определяли расположение подразделений противовоздушной обороны, чтобы россияне могли планировать атаки в обход украинской ПВО.

По данным следствия, резидентом агентурной сети оказался охранник местной школы спортивных единоборств.

Его дистанционно завербовал знакомый из Крыма - сотрудник российской спецслужбы, приближенный к бывшему нардепу от Партии регионов Игорю Моркову.

"По инструкции ФСБ резидент сформировал собственную группу информаторов, в которую включил своих друзей: тренера спортивной секции, водителя такси и его жену - продавщицу в местном магазине", - рассказали в СБУ.

Чтобы выполнить задание врага, они следили за движением военной и гражданской грузовой техники в направлении вероятных логистических центров Сил обороны, а также в бытовых разговорах выспрашивали разведданные у местных жителей - от посетителей спортшколы до клиентов такси и покупателей в магазине.

Собранную информацию агенты передавали резиденту лично или по телефону, используя кодовые слова для конспирации.

В ведомстве отметили, что разоблачили российскую агентуру еще в начале ее разведывательной деятельности, задокументировали и задержали в полном составе.

В СБУ отметили, что разоблачили российскую агентуру еще в начале ее разведактивности, задокументировали и задержали в полном составе.

Что грозит

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по нескольким статьям:

государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований.

Сейчас они находятся под стражей без права внесения залога. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая готовила новый обстрел в Одесской области (t.me/SBUkr)