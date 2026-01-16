Готовили дроны-бомберы для атак по Одессе "изнутри": задержана агентурная группа РФ

Как сообщается, контрразведка Службы безопасности разоблачила двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Одессе. По заданию врага фигуранты готовили атаки на местных военных с помощью так называемых "сбросов" с гражданского квадрокоптера.

СБУ сработала на опережение и задержала агентов накануне спланированного запуска дронов, когда у них уже была готова боевая часть для сброса и согласованная российским куратором "цель" для удара - одна из локаций местного подразделения Сил обороны.

Как установило расследование, одним из фигурантов оказался 49-летний местный предприниматель, которого оккупанты завербовали через Телеграмм-канал по поиску "легких заработков".

По материалам дела, сначала он получил от оккупантов квадрокоптер, а затем достал из тайника 2 кг пластида и комплектующие для СВП и снарядил ими беспилотник.

Далее он привлек своего 47-летнего знакомого, который помог ему разведать места наибольшего сосредоточения украинских войск. Обнаруженные "локации" они обозначили на гугл-картах и "отчитались" куратору из РФ.

После согласования "цели" с российским спецслужбистом они начали подготовку воздушного удара. На этом этапе их задержали контрразведчики СБУ.

Фото: СБУ задержала агентурную группу РФ, которая готовила дроны-бомберы для атак по Одессе (t.me/SBUkr)

Во время обысков у фигурантов изъят квадрокоптер со взрывчаткой, а также автомат Калашникова, два пистолета Макарова с патронами, боевая граната Ф-1 и другие образцы вооружения.

Следователи СБУ сообщили агентам о подозрениях в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (пособничество в совершении государственной измены, совершенной в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в частности каналов приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов.