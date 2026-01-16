Готовили дроны-бомберы для атак по Одессе "изнутри": задержана агентурная группа РФ

Служба безопасности Украины задержала агентурную группу российской военной разведки, которая готовила дроны-бомберы для атак по Одессе "изнутри".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как сообщается, контрразведка Службы безопасности разоблачила двух агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ) в Одессе. По заданию врага фигуранты готовили атаки на местных военных с помощью так называемых "сбросов" с гражданского квадрокоптера.
СБУ сработала на опережение и задержала агентов накануне спланированного запуска дронов, когда у них уже была готова боевая часть для сброса и согласованная российским куратором "цель" для удара - одна из локаций местного подразделения Сил обороны.
Как установило расследование, одним из фигурантов оказался 49-летний местный предприниматель, которого оккупанты завербовали через Телеграмм-канал по поиску "легких заработков".
По материалам дела, сначала он получил от оккупантов квадрокоптер, а затем достал из тайника 2 кг пластида и комплектующие для СВП и снарядил ими беспилотник.
Далее он привлек своего 47-летнего знакомого, который помог ему разведать места наибольшего сосредоточения украинских войск. Обнаруженные "локации" они обозначили на гугл-картах и "отчитались" куратору из РФ.
После согласования "цели" с российским спецслужбистом они начали подготовку воздушного удара. На этом этапе их задержали контрразведчики СБУ.
Фото: СБУ задержала агентурную группу РФ, которая готовила дроны-бомберы для атак по Одессе (t.me/SBUkr)
Во время обысков у фигурантов изъят квадрокоптер со взрывчаткой, а также автомат Калашникова, два пистолета Макарова с патронами, боевая граната Ф-1 и другие образцы вооружения.
Следователи СБУ сообщили агентам о подозрениях в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
Сейчас злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в частности каналов приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов.
Напомним, недавно Служба безопасности Украины задержала в Херсоне двух российских агентов, которые готовились взорвать полицейских и сбежать после этого в РФ.
Также к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен агент ФСБ, который корректировал ракетные удары по объектам военного института, где проходил обучение.
На такой же срок осудили еще одну агентку ФСБ. Женщина собирала разведданные непосредственно в прифронтовой зоне.
Кроме того, Служба безопасности Украины и Национальная полиция по "горячим следам" задержали агента России, которая 4 января устроила подрыв автомобиля военнослужащего. Теракт произошел в одном из районов Киева.