Готовили к атакам в Красном море. Военные США уничтожили несколько надводных дронов хуситов

Отмечается, что соответствующие действия американские военные совершили в порядке самообороны, а также для защиты судоходства в регионе.

Операция была проведена 26 февраля в 16:45 и 23:45 по местному времени.

В Центркоме уточнили, что беспилотные надводные катера хуситов "были подготовлены к запуску в направлении Красного моря и БПЛА был над ним".

Военные США идентифицировали цели и "определили, что они представляют непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе".

"Данные действия предпринимаются, чтобы защитить свободу судоходства и сделать международные воды более безопасными для ВМС США и торговых судов", - говорится в сообщении.

Операция США из-за атаки хуситов на корабли в Красном море

Напомним, с ноября 2023 года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связь с Израилем. В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это явилось ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

Перед этим 6 февраля сообщалось, что британское грузовое судно подверглось нападению хуситов в Красном море. Уже 7 февраля с территории Йемена хуситы запустили 6 противокорабельных баллистических ракет в направлении двух коммерческих судов в южной части Красного моря и Аденского залива. Они не причинили вреда для судов, а одна из ракет была перехвачена и сбита военными США. А через два дня американские военные нанесли серию ударов по крылатым ракетам и надводным беспилотникам хуситов в Йемене.

Добавим, что 26 февраля хуситы снова атаковали танкер в Аденском заливе, шедший под американским флагом. А за несколько дней до этого они совершили атаку в Красном море на корабль США с гуманитарной помощью.