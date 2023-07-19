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Готовила новый обстрел и искала HIMARS под Николаевом. СБУ задержала агента РФ

Новина українською →
Николаев, Среда 19 июля 2023 12:21
Готовила новый обстрел и искала HIMARS под Николаевом. СБУ задержала агента РФ Фото: СБУ задержала агента РФ, которая готовила новый обстрел и искала HIMARS под Николаевом (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала агентку РФ, готовившую новую воздушную атаку по "центрам принятия решений" в Николаевской области. Также она искала места расположения реактивных артсистем HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Контрразведчики Службы безопасности предотвратили новую попытку рашистов получить координаты зданий, куда временно передислоцировались военно-гражданские администрации и подразделения Сил обороны в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Так, СБУ задержала агентку РФ, основной задачей которой было установление точных координат админзданий местных органов исполнительной власти и временных интервалов максимального присутствия там должностных лиц.

"Также она пыталась выявить возможные позиции дальнобойной артиллерии ВСУ, в том числе реактивных артсистем HIMARS, вовлеченных в боевые операции украинских войск на южном направлении", - добавили в ведомстве.

Полученную информацию она передавала российской спецслужбе через "связного". Им оказался ее близкий родственник, который раньше проходил службу в расформированном спецподразделении "Беркут", а сейчас находится в составе оккупационной полиции РФ во временно захваченном Крыму.

Развединформация потребовалась российским захватчикам для подготовки новой серии воздушных ударов по украинским объектам в Николаевской области.

Готовила новый обстрел и искала HIMARS под Николаевом. СБУ задержала агента РФ

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленницу, поэтапно задокументировали ее преступные действия и задержали на попытке передачи разведданных агрессору. По данным следствия, вражеским информатором оказалась местная жительница, которую российское ГРУ дистанционно привлекло к сотрудничеству весной этого года.

Во время обысков у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами коммуникации с представителем российской спецслужбы. На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении.

В настоящее время злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Информатору грозит до 12 лет тюрьмы.

Задержания агентов РФ в Николаеве и области

В последнее время украинские спецслужбы постоянно задерживают российских агентов, которые корректируют удары оккупантов по городу и области, ищут места дислокации ВСУ и техники. Так, буквально недавно СБУ задержала информатора РФ, готовившего ракетный удар по военному госпиталю в Николаевской области.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким даже инициировал "отлов" корректировщиков ударов по Николаеву. Тогда он установил награду в 100 долларов за каждого пойманного.

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Служба безопасности Украины Николаевская область
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