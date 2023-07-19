Готувала новий обстріл та шукала HIMARS під Миколаєвом. СБУ затримала агента РФ

СБУ затримала агентку РФ, яка готувала нову повітряну атаку по "центрах прийняття рішень" у Миколаївській області. Також вона шукала місця розташування реактивних артсистем HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Контррозвідники Служби безпеки запобігли новій спробі рашистів отримати координати будівель, куди тимчасово передислокувалися військово-цивільні адміністрації та підрозділи Сил оборони на у Миколаївській області", - йдеться в повідомленні.

Так, СБУ затримала агентку РФ, основним завданням якої було встановлення точних координат адмінбудівель місцевих органів виконавчої влади і часових інтервалів максимальної присутності там посадовців.

"Також вона намагалась виявити можливі позиції далекобійної артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних артсистем HIMARS, які залучені до бойових операцій українських військ на південному напрямку", - додали у відомстві.

Отриману інформацію вона передавала російській спецслужбі через "зв’язкового". Ним виявився її близький родич, який раніше проходив службу у розформованому спецпідрозділі "Беркут", а наразі перебуває у складі окупаційної поліції РФ у тимчасово захопленому Криму.

Розвідінформація потрібна була російським загарбникам для підготовки нової серії повітряних ударів по українських об’єктах у Миколаївській області.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисницю, поетапно задокументували її злочинні дії і затримали на спробі передачі розвідданих агресору. За даними слідства, ворожою інформаторкою виявилась місцева жителька, яку російське ГРУ дистанційно залучило до співпраці навесні цього року.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами листування з представником російської спецслужби. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру.

Наразі зловмисниці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Інформаторці загрожує до 12 років тюрми.

Затримання агентів РФ у Миколаєві та області

Останнім часом українські спецслужби постійно затримують російських агентів, які коригують удари окупантів по місту та області, шукають місця дислокації ЗСУ та техніки. Так, буквально нещодавно СБУ затримала інформатора РФ, який готував ракетний удар по військовому шпиталю в Миколаївській області.

Раніше голова Миколаївської ОВ Віталій Кім навіть ініціював "відлов" коригувальників ударів по Миколаєву. Тоді він встановив нагороду в 100 доларів за кожного спійманого.