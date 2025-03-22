Литва собирается заминировать границу с Россией и Беларусью
Литва собирается заминировать границу с Россией и Беларусью. Этот шаг был рассмотрен после заявлений Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Литвы.
Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене рассказала, что они с министрами обороны Польши и Финляндии обсудили объединение "Восточного щита" и Балтийской линии обороны, а также участие Финляндии в формировании единого плана усиления охраны границы.
В Минобороны Литвы отметили, что страна остается сильным и надежным партнером в трансатлантическом, европейском и региональном форматах и активно продвигает многосторонние решения по ключевым вопросам оборонной политики.
По данным министерства, за последние 3 месяца Шакалиене провела двусторонние встречи с министрами обороны 24 стран, и приняла участие в более 10 многосторонних форматах.
"Во время таких встреч была инициирована дискуссия по обновлению и расширению концепции контрмобильности - на основе польского примера северо-восточный фланговый вал можно было бы укрепить несколькими слоями укреплений, включая, но не ограничиваясь, противопехотными и противотанковыми минами - и региональные партнеры намерены искать финансирование ЕС для достижения этой цели", - добавили в Минобороны.
В то же время в Минобороны Литвы сообщили, что к работе также мобилизуются внутренние учреждения. Для этого было подписано соглашение с МВД о развитии инфраструктуры укрытий, повышение готовности систем гражданской защиты и здравоохранения, совместные учения сил внутренней безопасности тактического уровня и структур национальной обороны.
Напомним, что на днях заместитель министра обороны Польши Павел Бейду рассказал, что Польша может разместить противопехотные мины на границах с РФ и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит".
Ранее в этом месяце премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна рассматривает возможность выхода страны из Оттавской конвенции о противопехотных минах, а также из Дублинской конвенции по кассетным боеприпасам.
А недавно главы Министерств обороны Польши, Латвии, Литвы и Эстонии объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции из-за военной угрозы со стороны России.
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