Готовится к наступлению. РФ увеличила количество механизированных атак на фронте, - ISW
Российские войска в последние дни увеличили количество механизированных атак на фронте в рамках усиленной подготовки к весенне-летнему наступлению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Аналитики фиксируют усиление механизированных атак с 17 марта, когда россияне привлекли тяжелую технику и силы, примерно равные роте, в направлении Новопавловки (Днепропетровская область).
18 марта оккупанты провели механизированные атаки в составе взвода в направлении Купянска Харьковской области и вблизи Мирного в Донецкой области, 19 марта - атаку в составе взвода у Гришино (северо-западнее Покровска) и усиленную атаку в составе роты вблизи Шандриголово (северо-западнее Лимана Донецкой области).
ISW предполагает, что некоторые из этих механизированных атак, вероятно, были российскими разведывательными операциями для выявления или проверки украинских позиций перед будущими наземными атаками весной-летом.
Также фиксируются другие признаки подготовки РФ к новому наступлению, в частности усиление обстрелов окрестностей Краматорска, активная кампания воздушного блокирования боевого поля и удары по украинским наземным линиям сообщения.
С конца февраля 2026 года российские войска также неоднократно поражали плотины вблизи Константиновки и в направлении Покровска, вероятно, чтобы перекрыть украинское логистическое обеспечение и затопить украинские позиции.
ISW оценивает, что Россия может сосредоточить весенне-летнее наступление на городах-крепостях Донецкой области, к которым относят Славянск, Краматорск, Лиман и другие.
Аналитики отмечают, что различные подготовительные мероприятия свидетельствуют о том, что наземная фаза весенне-летней наступательной кампании приближается, если она еще не началась.
Новое наступление вряд ли будет предусматривать применение значительного количества бронетехники, учитывая ее недостаток и работу дронов.
ISW считает, что оккупанты задействуют ограниченное количество тяжелой техники для "локальных, импульсных наступательных операций" в разных частях фронта.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска в последние недели активизировали наступательные действия на отдельных участках фронта.
Особенно заметен рост атак на Запорожском направлении, где интенсивность штурмов местами превысила показатели одного из самых напряженных участков фронта - района Покровска.
По данным DeepState, российское командование также проводит перегруппировку сил и пополнение резервов. Аналитики считают, что такие действия могут быть связаны с изменением погодных условий и появлением густой растительности, что способно повлиять на тактику боевых действий на фронте.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весенняя наступательная кампания россиян уже провалилась.
По его словам, российские войска сейчас не могут продвигаться техникой, а лишь осуществляют попытки инфильтрации небольшими группами. При этом стремления завершить войну у России нет.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что самая высокая интенсивность наступательных действий россиян фиксируется на Запорожском направлении - в районе Гуляйполя.
Тем временем Силы обороны на южном направлении продолжают постепенно продвигаться вперед, ведя бои за освобождение украинских населенных пунктов.
Также сообщалось, что недавние успехи украинских войск на Александровском направлении поставили российское военное командование перед противоречивыми тактическими и оперативными дилеммами на поле боя.