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"Готовимся к войне": в Польше выступили с неожиданным прогнозом по действиям РФ

13:43 17.08.2026 Пн
2 мин
Варшава уже знает, чего можно ожидать от Москвы в ближайшее время
aimg Юлия Капитонова
Фото: Цезарий Томчик, заместитель министра национальной обороны Польши (Getty Images)

Польша уже готовится к полномасштабной войне с Россией. Более того, у Варшавы есть данные о том, что в скором времени может произойти новая масштабная провокация со стороны Москвы.

Об этом предупредил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, передает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Как объяснил чиновник, польские власти и армия уже решают, как будут действовать в случае худшего сценария - речь идет именно о войне с Россией.

Несмотря на то, что активная подготовка к такому развитию событий продолжается, Варшава надеется, что этого никогда не произойдет.

"Мы готовимся к войне, надеясь, что она никогда не начнется", - объяснил Томчик.

А вот что действительно может произойти в ближайшие месяцы - это новая масштабная провокация со стороны России. Однако он не уточнил, о чем именно идет речь.

По словам Томчика, власти его страны больше не разделяют сценарии на реальные и нереальные, а только на вероятные и маловероятные.

"Сегодня я бы уже не устанавливал крайний срок. Масштабная провокация со стороны Кремля вполне может произойти в течение нескольких месяцев", - предупредил он.

По мнению Томчика, главный фактор до сих пор остается неизменным - развитие событий в российско-украинской войне.

Он предположил, что Россия не готова к войне с НАТО, однако это не означает, что ее никогда не будет.

"Тем более, что мы видим: Украина сдержала Россию - не говоря уже обо всем потенциале Альянса. Мы должны осознавать свою силу", - призвал союзников Томчик.

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