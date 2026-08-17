"Готовимся к войне": в Польше выступили с неожиданным прогнозом по действиям РФ

Как объяснил чиновник, польские власти и армия уже решают, как будут действовать в случае худшего сценария - речь идет именно о войне с Россией.

Несмотря на то, что активная подготовка к такому развитию событий продолжается, Варшава надеется, что этого никогда не произойдет.

"Мы готовимся к войне, надеясь, что она никогда не начнется", - объяснил Томчик.

А вот что действительно может произойти в ближайшие месяцы - это новая масштабная провокация со стороны России. Однако он не уточнил, о чем именно идет речь.

По словам Томчика, власти его страны больше не разделяют сценарии на реальные и нереальные, а только на вероятные и маловероятные.

"Сегодня я бы уже не устанавливал крайний срок. Масштабная провокация со стороны Кремля вполне может произойти в течение нескольких месяцев", - предупредил он.

По мнению Томчика, главный фактор до сих пор остается неизменным - развитие событий в российско-украинской войне.

Он предположил, что Россия не готова к войне с НАТО, однако это не означает, что ее никогда не будет.

"Тем более, что мы видим: Украина сдержала Россию - не говоря уже обо всем потенциале Альянса. Мы должны осознавать свою силу", - призвал союзников Томчик.