ua en ru
Сб, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Определить судьбу региона": Туск сделал амбициозное заявление об армии Польши

18:30 15.08.2026 Сб
3 мин
Премьер раскрыл ключевые элементы новой безопасности
aimg Сергей Козачук
"Определить судьбу региона": Туск сделал амбициозное заявление об армии Польши Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Польская армия уже в ближайшее время станет самой большой в Европе благодаря современному оружию и быстрому росту экономики страны.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления на Дне Вооруженных сил в Гдыне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomości WP.

Четыре столба безопасности

Глава польского правительства представил оборонную стратегию страны, опирающуюся на четыре ключевых элемента - крепкие границы, мощные международные альянсы, военно-техническую модернизацию и динамичную экономику.

Он подчеркнул, что восточную границу с Россией и Беларусью укрепили усилиями силовиков и миллиардными инвестициями, поэтому проскользнуть туда никто не сможет.

Отдельно Туск отметил важность поддержки Украины в противостоянии российской агрессии, назвав это прямой инвестицией в безопасность самой Польши.

"Мы можем обсуждать наши польско-украинские отношения, но никто не может сомневаться, что поддержка Украины в войне с Россией – это наша безопасность. Мы делаем это для себя, для польского народа и ни для кого другого", – подчеркнул премьер-министр.

Оборонные расходы и внутренние угрозы

По словам Туска, польская экономика растет быстрее, чем большинство стран Западной Европы, что позволяет выделять рекордные средства на перевооружение войска и покупку современной техники.

Главная цель масштабного усиления армии – эффективно отпугивать любого потенциального врага.

"Наша армия вскоре станет самой большой в Европе. Мы строим силы, которые своей современностью и численностью будут определять судьбу региона. Весь мир это ценит. Эти вооружения не потому, что политики амбициозны, а инвестиции в безопасность", - отметил Туск.

Он также добавил, что страна стремится гарантировать защиту и избежать вооруженных конфликтов в будущем.

"Мы больше не хотим сражений, а если хотим, то хотим, чтобы они были победными. Мы хотим избежать войны, и войны избегут только те, кто сильный, хорошо подготовленный, независимый и суверенный", - отметил глава правительства.

В то же время, он предостерег от внутренних политиков, пытающихся подорвать единство с Евросоюзом или заблокировать выделение средств на безопасность, играя на руку Москве.

Громкие покушения на украинцев в Варшаве

Напомним, ранее в Польше спецслужбы задержали гражданина России, который по заданию российских спецслужб планировал убийство гражданина США украинского происхождения.

По данным правоохранителей, жертва была слишком неудобной для Кремля, а покушение должно было состояться непосредственно в Варшаве.

Кроме того, в польской столице спецслужбы обезвредили наемного убийцу из Донбасса, который под руководством российской ФСБ готовил покушение на известного украинского блоггера и рэпера Киевстонера (Альберта Васильева). В спецслужбах РФ артиста обвиняли в якобы подготовке ударов по Москве.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд Туск Премьер-министр Польша
Новости
ВСУ поразили одно из ключевых предприятий "Роскосмоса" и аэродром "Саваслейка"
ВСУ поразили одно из ключевых предприятий "Роскосмоса" и аэродром "Саваслейка"
Аналитика
Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G