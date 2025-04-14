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"Готовим основу". Зеленский анонсировал встречи об отправке контингента в Украину

Киев, Понедельник 14 апреля 2025 22:07
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"Готовим основу". Зеленский анонсировал встречи об отправке контингента в Украину Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина на этой неделе проведет несколько встреч насчет размещения в стране иностранного контингента. Для этого уже готовят основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Готовим с партнерами основу для контингента по безопасности - контингента с участием партнеров, который будет поддерживать мир после этой войны. На этой неделе запланированы встречи по этому поводу - по контингенту", - отметил глава государства.

Он добавил, что сегодня также была запланирована внешнеполитическая работа Украины на ближайшие недели.

В частности, сейчас идет работа ради новых систем ПВО для Украины, ради устойчивости украинского государства и Сил обороны и ради того, чтобы дипломатия начала давать плоды.

Европейский контингент в Украине

Напомним, вопрос отправки контингента в Украину сейчас активно обсуждается в Европе. Согласно слухам в СМИ, речь может идти о размещении на украинской территории до 30 тысяч иностранных солдат.

Пока непонятно, где именно их разместят и когда это произойдет - после начала перемирия Украины и России или после подписания мирного соглашения.

Вопрос отправки контингента обсуждает так называемая "коалиция решительных".

По информации РБК-Украина, пока 5-6 стран рассматривают возможность отправки своих военных в Украину. Среди них - Британия и Франция.

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