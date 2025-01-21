"Готовим консульства: в Польше отреагировали на планы Трампа по депортации мигрантов

По словам Туска, он обратился к министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому с просьбой подготовить польские консульства в США к вероятным депортациям поляков в связи с заявлениями Трампа.

"После первых сообщений о возможной депортации нелегальных иммигрантов из США я попросил министра иностранных дел подготовить наши консульства, посты и службы в США к возможным последствиям этих решений в отношении поляков, которые работают и живут в США с разным статусом и уровнем легальности", - заявил премьер.

Туск добавил, что американская администрация пока не обнародовала подробностей анонсированной Трампом депортации.

"Мы не получили информации, может ли эта операция коснуться польских граждан, проживающих в США. В любом случае мы должны быть готовы, поэтому наши объекты в США как можно быстрее доберутся до наших граждан, которые испытывают беспокойство этой ситуацией", - отметил он.