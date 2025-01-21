"Готуємо консульства: у Польщі відреагували на плани Трампа щодо депортації мігрантів

За словами Туска, він звернувся до міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського з проханням підготувати польські консульства у США до ймовірних депортацій поляків у зв'язку із заявами Трампа.

"Після перших повідомлень про можливу депортацію нелегальних іммігрантів зі США я попросив міністра закордонних справ підготувати наші консульства, пости та служби у США до можливих наслідків цих рішень щодо поляків, які працюють. і живуть у США з різним статусом і рівнем легальності", - заявив прем'єр.

Туск додав, що американська адміністрація поки не оприлюднила подробиць анонсованої Трампом депортації.

"Ми не отримали інформації, чи може ця операція торкнутися польських громадян, які проживають у США. У будь-якому випадку ми повинні бути готові, тому наші об’єкти у США якнайшвидше дістануться до наших громадян, які відчувають занепокоєння цією ситуацією", - зазначив він.