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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Готовит техногенную катастрофу. У Зеленского раскрыли планы России по Каховской ГЭС

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Россия, вероятно, готовится подорвать дамбу Каховской ГЭС с целью остановить контрнаступление украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

По его словам, настоящий план России по Каховской ГЭС состоит из трех пунктов:

  1. Минирование дамбы и трансформаторов.
  2. Принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в РФ.
  3. Затопление территорий, чтобы остановить контрнаступление Украины и перекрыть собственное отступление.

"Россия готовит техногенную катастрофу", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее стало известно, что командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявлял о том, что российское руководство должно принять "тяжелые решения" в отношении Херсонской области.

Суровикин также обвинял Украину в намерениях ударить по дамбе Каховской ГЭС. По данным Института изучения войны, такими заявлениями россияне пытаются создать информационные условия для того, чтобы повредить дамбу.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты уже заминировали дамбу Каховской ГЭС.

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