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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Готує техногенну катастрофу. У Зеленського розкрили плани Росії щодо Каховської ГЕС

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Росія, ймовірно, готується підірвати греблю Каховської ГЕС з метою зупинити контрнаступ українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

За його словами, справжній план Росії щодо Каховської ГЕС складається з трьох пунктів:

  1. Мінування греблі та трансформаторів.
  2. Примусове вивезення українців, переселення нелояльного населення до РФ.
  3. Затоплення територій, щоб зупинити контрнаступ України та перекрити власний відступ.

"Росія готує техногенну катастрофу", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що командувач окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявляв про те, що російське керівництво має ухвалити "важкі рішення" щодо Херсонської області.

Суровікін також звинувачував Україну в намірах вдарити по греблі Каховської ГЕС. За даними Інституту вивчення війни, такими заявами росіяни намагаються створити інформаційні умови для того, щоб зашкодити греблі.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти вже замінували греблю Каховської ГЕС.

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