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Готовит новую атаку? Россия вывела в Черное море еще один корабль с "Калибрами"

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Украина, Воскресенье 15 января 2023 15:57
Готовит новую атаку? Россия вывела в Черное море еще один корабль с "Калибрами" Фото: Россия вывела в Черное море еще один корабль с "Калибрами" (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Россия увеличила количество кораблей в Черном море до 16 единиц. При этом среди них 6 ракетоносителей, в частности, один - подводный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

"Враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 16 единиц, среди которых 6 ракетоносителей, при чем один - подводный", - говорится в сообщении.

При этом, по данным военных, количество "Калибров" на них может достигать 44 единиц.

"Но с учетом израсходованных накануне - сейчас около трех десятков", - добавили в Минобороны.

Поэтому, как отмечают военные, сигналы воздушной тревоги игнорировать нельзя.

До этого сообщалось, что Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 16 кораблей. Среди них было 5 ракетоносителей.

Напомним, 14 января РФ выпустила по Украине 38 ракет, из которых 25 сбили силы ПВО.

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