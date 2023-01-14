Масштабная атака на Украину: сколько ракет выпустила РФ и сбили силы ПВО

Сегодня, 14 января, в ходе российской атаки со стороны России было выпущено 38 ракет, украинскими силами ПВО было сбито 25 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Командования Воздушных сил ВСУ.

"Около 13.00 враг совершил пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря и ракет "Калибр" с надводных кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря. Всего - 23 базирование", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что из истребителей Су-35 совершено 5 пусков управляемых авиационных ракет Х-59. Также выпущено пять крылатых ракет Х-22 из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 (одна из этих ракет попала в многоэтажку в Днепре).

По состоянию на 18:30 на востоке и юге страны противовоздушное сражение продолжается. Враг продолжает атаковать с самолетами тактической авиации. Выпущено еще пять управляемых авиационных ракет Х-59, четыре из которых сбиты нашей ПВО! Всего было уничтожено 25 из 38 ракет разных типов. В частности, 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и "Калибр", семь управляемых авиационных ракет Х-59.

"В нашей зоне ответственности было сбито 12 ракет: 4 над Одесской областью, 3 над Николаевской областью и 5 над Винницкой областью", - заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.