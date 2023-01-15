Готує нову атаку? Росія вивела в Чорне море ще один корабель із "Калібрами"
Росія збільшила кількість кораблів в Чорному морі до 16 одиниць. При цьому серед них 6 ракетоносіїв, зокрема, один - підводний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.
"Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 16 одиниць, серед яких 6 ракетоносіїв, при чому один - підводний", - йдеться в повідомленні.
При цьому, за даними військових, кількість "Калібрів" на них може сягати 44 одиниць.
"Але з урахуванням витрачених напередодні - наразі близько трьох десятків", - додали в Міноборони.
Тому, як зазначають військові, сигнали повітряної тривоги ігнорувати не можна.
До цього повідомлялось, що Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 16 кораблів. Серед них було 5 ракетоносіїв.
Нагадаємо, 14 січня РФ випустила по Україні 38 ракет, з яких 25 збили сили ППО.
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