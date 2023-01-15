ua ru
Нд, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Готує нову атаку? Росія вивела в Чорне море ще один корабель із "Калібрами"

Новость на русском →
Україна, Неділя 15 січня 2023 15:57
Готує нову атаку? Росія вивела в Чорне море ще один корабель із "Калібрами" Фото: Росія вивела в Чорне море ще один корабель із "Калібрами" (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Росія збільшила кількість кораблів в Чорному морі до 16 одиниць. При цьому серед них 6 ракетоносіїв, зокрема, один - підводний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

"Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 16 одиниць, серед яких 6 ракетоносіїв, при чому один - підводний", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними військових, кількість "Калібрів" на них може сягати 44 одиниць.

"Але з урахуванням витрачених напередодні - наразі близько трьох десятків", - додали в Міноборони.

Тому, як зазначають військові, сигнали повітряної тривоги ігнорувати не можна.

До цього повідомлялось, що Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 16 кораблів. Серед них було 5 ракетоносіїв.

Нагадаємо, 14 січня РФ випустила по Україні 38 ракет, з яких 25 збили сили ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Дефіцит збільшився. В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після ракетної атаки РФ
Дефіцит збільшився. В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після ракетної атаки РФ
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам