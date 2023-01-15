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Россия держит в Черном море 16 кораблей: среди них есть носители ракет

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Украина, Воскресенье 15 января 2023 13:17
Россия держит в Черном море 16 кораблей: среди них есть носители ракет Фото: в Черном море находится 5 ракетоносителей России (скрин видео)
Автор: Наталья Юрченко

Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 16 кораблей. Среди них 5 ракетоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ в Telegram.

Военные отмечают, что по состоянию на 13:00 в Черном море находится 5 носителей ракет, однако пока неизвестно, сколько на них "Калибров".

В то же время в Азовском море находится два военных корабля РФ, а в Средиземном - 9. Среди них 5 ракетоносителей, общий залп которых 72 ракеты.

Напомним, спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что россияне вчера во время массированной атаки использовали половину из подготовленных "Калибров" в Черном море. Поэтому остается возможность нового удара.

Также отметим, что вчера РФ выпустила по Украине 38 ракет, из которых 25 сбили силы ПВО.

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