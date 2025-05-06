Готовит "пушечное мясо"? СМИ выяснили, кого РФ выбирает для обменов пленными

Российская Федерация запрашивает на обмен молодых военнопленных во время подготовки к обмену пленными с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Хочу жить".
По данным проекта, в течение последних обменов 84% занесенных Россией в списки на обмен - это ребята моложе 27 лет.
"Россия готовится к летним "мясным накатам" на украинские позиции и, как и в прошлый раз, запрашивает на обмен молодых военнопленных, которых возможно уже через месяц отправить на фронт", - сказано в сообщении.
Вероятно, по мнению российского командования, именно эти россияне способны в кратчайшие сроки вернуться в строй.
При этом российская сторона отказывается включать в списки на обмен тяжелораненых, пожилых и инвалидов. Также на обмен очень редко попадают представители малых народов, проживающих на территории России. 91% обменяемых это русские, а буряты, эвенки, алтайцы, карелы, тувинцы годами ждут обменов.
Напомним, во вторник, 6 мая, Украина и Россия провели большой обмен пленными 205 на 205 человек.
Как уточнил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть уже 4757 украинцев.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Украине удалось договориться об отдельном механизме возвращения из российского плена тяжелораненых и тяжелобольных граждан.
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