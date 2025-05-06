Готовит "пушечное мясо"? СМИ выяснили, кого РФ выбирает для обменов пленными

По данным проекта, в течение последних обменов 84% занесенных Россией в списки на обмен - это ребята моложе 27 лет.

"Россия готовится к летним "мясным накатам" на украинские позиции и, как и в прошлый раз, запрашивает на обмен молодых военнопленных, которых возможно уже через месяц отправить на фронт", - сказано в сообщении.

Вероятно, по мнению российского командования, именно эти россияне способны в кратчайшие сроки вернуться в строй.

При этом российская сторона отказывается включать в списки на обмен тяжелораненых, пожилых и инвалидов. Также на обмен очень редко попадают представители малых народов, проживающих на территории России. 91% обменяемых это русские, а буряты, эвенки, алтайцы, карелы, тувинцы годами ждут обменов.