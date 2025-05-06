Готує "гарматне м’ясо"? ЗМІ з’ясували, кого РФ обирає для обмінів полоненими

За даними проекту, протягом останніх обмінів 84% занесених Росією до списків на обмін - це хлопці молодше 27 років.

"Росія готується до літніх "м'ясних накатів" на українські позиції і, як і минулого разу, запитує на обмін молодих військовополонених, яких можливо вже через місяць відправити на фронт", - сказано у повідомленні.

Ймовірно, на думку російського командування, саме ці росіяни здатні в найкоротші терміни повернутися в стрій.

При цьому російська сторона відмовляється включати в списки на обмін тяжкопоранених, літніх та інвалідів. Також на обмін дуже рідко потрапляють представники малих народів, які проживають на території Росії. 91% обміняних це росіяни, а буряти, евенки, алтайці, карели, тувинці роками чекають обмінів.