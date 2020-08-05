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Не готові послабити карантин 11 областей і Київ

Україна, Середа 05 серпня 2020 17:22
Не готові послабити карантин 11 областей і Київ
Фото: карантин в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Миколаївській області зафіксовано найвищий відсоток динаміки захворюваності COVID-19

Станом на середу, 5 липня, в Україні до ослаблення карантину не готові 11 областей і Київ. При цьому в Миколаївській області зафіксований найвищий відсоток динаміки захворюваності коронавірусом - 98,39%.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Не готові послабити карантин 11 областей і Київ

За даними Міністерства охорони здоров'я, не готові пом'якшувати обмеження:

  • Київ (динаміка 10,83%);
  • Волинська область (виявлення 18%);
  • Житомирська область (виявлення 15,14% і динаміка 46,30%);
  • Закарпатська область (завантаженість ліжок 64,85%);
  • Івано-Франківська область (виявлення 18,11% і динаміка 28,32%);
  • Миколаївська область (динаміка 98,39%);
  • Львівська область (виявлення 11,41%);
  • Рівненська область (виявлення 17,39% і динаміка 26,52%);
  • Харківська область (виявлення 15,32% і динаміка 48,98%);
  • Хмельницька область (динаміка 19,39%);
  • Чернівецька область (завантаженість ліжок 50,29%, виявлення 18,32% і динаміка 51,09%);
  • Чернігівська область (виявлення 15,24% і динаміка 78,57%).

Нагадаємо, Харківська обласна інфекційна лікарня переповнена пацієнтами; за минулу добу в області виявили коронавірус у 145 осіб, з яких 33 - госпіталізували.

Як писало РБК-Україна, станом на 5 серпня в Україні виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу - 1271 осіб: найбільше нових випадків у Львівській та Одеській областях, а також у Києві.

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