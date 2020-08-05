Не готові послабити карантин 11 областей і Київ

Фото: карантин в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Миколаївській області зафіксовано найвищий відсоток динаміки захворюваності COVID-19

Станом на середу, 5 липня, в Україні до ослаблення карантину не готові 11 областей і Київ. При цьому в Миколаївській області зафіксований найвищий відсоток динаміки захворюваності коронавірусом - 98,39%.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За даними Міністерства охорони здоров'я, не готові пом'якшувати обмеження:

Київ (динаміка 10,83%);

Волинська область (виявлення 18%);

Житомирська область (виявлення 15,14% і динаміка 46,30%);

Закарпатська область (завантаженість ліжок 64,85%);

Івано-Франківська область (виявлення 18,11% і динаміка 28,32%);

Миколаївська область (динаміка 98,39%);

Львівська область (виявлення 11,41%);

Рівненська область (виявлення 17,39% і динаміка 26,52%);

Харківська область (виявлення 15,32% і динаміка 48,98%);

Хмельницька область (динаміка 19,39%);

Чернівецька область (завантаженість ліжок 50,29%, виявлення 18,32% і динаміка 51,09%);

Чернігівська область (виявлення 15,24% і динаміка 78,57%).

Нагадаємо, Харківська обласна інфекційна лікарня переповнена пацієнтами; за минулу добу в області виявили коронавірус у 145 осіб, з яких 33 - госпіталізували.

Як писало РБК-Україна, станом на 5 серпня в Україні виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу - 1271 осіб: найбільше нових випадків у Львівській та Одеській областях, а також у Києві.