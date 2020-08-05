Не готові послабити карантин 11 областей і Київ

У Миколаївській області зафіксовано найвищий відсоток динаміки захворюваності COVID-19
Станом на середу, 5 липня, в Україні до ослаблення карантину не готові 11 областей і Київ. При цьому в Миколаївській області зафіксований найвищий відсоток динаміки захворюваності коронавірусом - 98,39%.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
За даними Міністерства охорони здоров'я, не готові пом'якшувати обмеження:
Нагадаємо, Харківська обласна інфекційна лікарня переповнена пацієнтами; за минулу добу в області виявили коронавірус у 145 осіб, з яких 33 - госпіталізували.
Як писало РБК-Україна, станом на 5 серпня в Україні виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу - 1271 осіб: найбільше нових випадків у Львівській та Одеській областях, а також у Києві.