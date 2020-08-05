В Україні чотири області можуть випасти із зеленої зони

Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)

Рішення про посилення карантину очікується в п'ятницю

З понеділка карантин можуть посилити в Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Харківській областях. Наразі вони перебувають в зеленій зоні.

Про це повідомив Тимофій Милованов у Facebook, директор Київської школи економіки, яка допомагає МОЗу з аналітикою по COVID-19.

За його словами, у цих областях п'ять днів поспіль зростає кількість хворих на коронавірус.

"Вже з понеділка чотири нові області можуть перестати бути зеленими... Мова йде про Рівненську, Хмельницьку, Чернігівську та Харківську області, де вже 5 днів поспіль перевищується принаймні один із встановлених Урядом показників - коефіцієнт виявлення випадків інфікування або показник динаміки зростання", - написав Милованов.

Він нагадав, що за рішенням національної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, адміністративно-територіальні одиниці (райони) в цих областях можуть отримати свій рівень епідемічної небезпеки, в залежності від їх стану поширення COVID-19, - від зеленого (низький) до червоного (високий рівень епідемічної небезпеки).

"Комісія збиратиметься у цю п’ятницю, а її рішення почне діяти з понеділка", - додав екс-міністр.

Раніше повідомлялося, що станом на середу, 5 липня, в Україні до ослаблення карантину не готові 11 областей і Київ.

Як писало РБК-Україна, станом на 5 серпня в Україні виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу - 1271 осіб.