Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Готовы к смерти": президент Кубы ответил Трампу на угрозы захватить остров

19:20 12.04.2026 Вс
2 мин
Какие условия США отверг президент?
aimg Сергей Козачук
Фото: Куба ответила на угрозы Трампа о захвате острова (Getty Images)

Куба не боится угроз президента США Дональда Трампа относительно возможного "захвата" острова и готова защищаться в случае военной агрессии.

Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Читайте также: Армия Кубы готовится к возможной "военной агрессии США"

Позиция Кубы относительно угроз США

По информации издания, Мигель Диас-Канель в интервью NBC подчеркнул, что страна готова к борьбе в случае американского вторжения. Он заявил о личной готовности к самопожертвованию ради сохранения действующего режима.

"Я не боюсь. Я готов отдать свою жизнь за революцию", - подчеркнул кубинский лидер.

По словам президента, агрессия против Кубы не будет иметь оправдания и приведет к тяжелым последствиям для всех сторон.

Он также выразил сомнение в том, что американское общество поддержит войну против острова.

Отношение к блокаде и условиям Вашингтона

Диас-Канель назвал действия администрации Трампа, в частности экономическую блокаду, "несправедливыми и коварными".

Он отверг требования США о проведении многопартийных выборов, освобождении политических заключенных и признании свободной прессы.

"Мы имеем право на самоопределение и независимость, и мы не подчиняемся замыслам Соединенных Штатов", - заявил он, отвергнув возможность своей отставки.

Президент Кубы призвал Вашингтон пересмотреть свою политику, которую он считает "жестокой и подлой" в отношении кубинского народа.

Обострение вокруг Кубы

Напомним, ситуация вокруг острова обострилась в марте 2026 года.

Ранее РБК-Украина писало, что кубинская армия начала активную подготовку к возможному вмешательству американских военных. В Гаване считают, что на фоне угроз Вашингтона было бы "наивно исключать" вероятность прямого наступления США.

Кроме того, в МИД Кубы официально заявили, что страна не собирается обсуждать с Соединенными Штатами свою внутреннюю политическую систему или вопрос смены власти, назвав такие требования вмешательством в суверенитет.

Также президент Мигель Диас-Канель ранее уже отмечал, что страна готова к сопротивлению в случае реализации угроз Дональда Трампа, подчеркнув, что Гавана не поддастся внешнему давлению.

