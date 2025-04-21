Готовы к разговору. Зеленский ждет четкого ответа от Москвы по перемирию

Он отметил, что после Пасхи весь мир видит настоящую причину, почему боевые действия продолжаются. Настоящим источником войны является Россия.



"Именно из Москвы должен прийти реальный приказ российской армии на прекращение огня, и если такого жесткого российского приказа на тишину нет - нет и тишины", - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что на Пасху не было воздушных тревог и были некоторые участки фронта, где боевые действия прекратились. Это означает, что перемирие возможно, когда Россия на него соглашается.

"РФ отвергла не только американское предложение полного и безусловного прекращения огня, которое было сделано еще на переговорах в Джидде более месяца назад, но и вчерашнее предложение и дальше после Пасхи делать все для тишины… Однако Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить", - добавил Зеленский.

Он объяснил, что самым простым путем для такого перемирия является прекращение ударов ракет и дальнобойных дронов. Это автоматически будет гарантировать безопасность для всей гражданской инфраструктуры.

"Именно прекращение огня - реальное, длительное - должно стать первым шагом к надежному и длительному миру. Представители Украины - и на встречах в Париже, которые были, и на встречах в Лондоне на этой неделе - получили основную задачу, первоочередную именно по безусловному прекращению огня - именно это должно быть началом. Мир приходит в тишине", - отметил глава государства.