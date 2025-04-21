Готові до розмови. Зеленський чекає чіткої відповіді від Москви щодо перемир'я

Він зазначив, що після Великодня весь світ бачить справжню причину, чому бойові дії тривають. Справжнім джерелом війни є Росія.

"Саме з Москви має прийти реальний наказ російської армії на припинення вогню, і якщо такого жорсткого російського наказу на тишу немає - немає і тиші", - наголосив президент.

Глава держави нагадав, що на Великдень не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту, де бойові дії припинилися. Це означає, що перемир'я можливе, коли Росія на нього погоджується.

"РФ відкинула не лише американську пропозицію повного і безумовного припинення вогню, яка була зроблена ще на переговорах у Джидді понад місяць тому, а й учорашню пропозицію і далі після Великодня робити все для тиші... Проте Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі. І ми очікуємо чіткої відповіді з Москви. Ми готові до будь-якої розмови, як це забезпечити", - додав Зеленський.

Він пояснив, що найпростішим шляхом для такого перемир'я є припинення ударів ракет і далекобійних дронів. Це автоматично гарантуватиме безпеку для всієї цивільної інфраструктури.

"Саме припинення вогню - реальне, тривале - має стати першим кроком до надійного і тривалого миру. Представники України - і на зустрічах у Парижі, які були, і на зустрічах у Лондоні цього тижня - отримали основне завдання, першочергове саме щодо безумовного припинення вогню - саме це має бути початком. Мир приходить у тиші", - зазначив глава держави.