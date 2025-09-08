RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Готовы к переговорам: в ХАМАС отреагировали на последнее предупреждение Трампа

Фото: боевики палестинской группировки ХАМАС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Палестинская группировка ХАМАС готова к немедленным переговорам с Израилем о прекращении огня и освобождении заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Палестинское движение в своем заявлении отметило, что готово немедленно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить освобождение всех заключенных в обмен на чёткую декларацию о завершении войны, полный вывод израильских войск из Сектора Газа и создание комитета независимых палестинцев для управления анклавом.

"ХАМАС приветствует любые шаги, которые способствуют усилиям по прекращению агрессии против нашего народа", - отмечается в заявлении.

В группировке также подтвердили, что получили "некоторые идеи от американской стороны, направленные на достижение прекращения огня".

В ХАМАС отметили, что находятся "в постоянном контакте с посредниками, чтобы превратить эти идеи во всеобъемлющее соглашение, которое будет отвечать нашим требованиям".

Ультиматум Трампа

В воскресенье, 7 сентября, президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС согласиться на план по прекращению огня и освобождению заложников, который утвердил Израиль. В случае отказа он пригрозил палестинцам "последствиями".

Ранее в Израиле заявили о готовности отказаться от наступления на Газу в случае подписания соглашения с ХАМАС о прекращении огня и обмене заложниками.

План военной операции ЦАХАЛ "Колесница Гидеона ІІ" по захвату Газы был утвержден в конце августа.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху одобрил планы по захвату города и перезапуску переговоров с ХАМАС.

