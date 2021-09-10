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Безпосередньої загрози від "Заходу-2021" для України немає, але обстановка динамічна, - Наєв

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 23:02
Безпосередньої загрози від "Заходу-2021" для України немає, але обстановка динамічна, - Наєв Фото: командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв (facebook Сергія Наєва)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили стежать за військовими навчаннями Росії та Білорусі "Захід-2021". Безпосередньої загрози для України зараз немає, але обстановка динамічна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва в програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

Він зазначив, що ймовірність загрози широкомасштабного наступу Російської Федерації залишається з 2014 року.

"Ми відпрацьовуємо плани, це звичайна військова практика. Що стосується безпосередньо цих навчань ("Захід-2021" - ред.), нам відома кількість їхніх військ. Прямо зараз безпосередньої загрози, зокрема, створення ударних груп, відповідних підготовчих заходів щодо агресії проти України не видно, але обставина динамічна. Вона змінюється", - заявив Наєв.

Він додав, що військове керівництво повністю обізнане про ситуацію, а українська розвідка активно працює в цьому напрямку.

Чим "інтеграція" сусідів загрожує Україні і чи можна стверджувати, що Лукашенко "здає" країну Путіну, читайте в матеріалі РБК-Україна "Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі".

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