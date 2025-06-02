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Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов из резервов

Украина, Понедельник 02 июня 2025 08:16
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Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов из резервов Фото: НБУ продал в мае 2,9 млрд долларов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Структурный дефицит валюты в мае увеличился. Национальный банк Украины увеличил продажу долларов при стабильном курсе доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

В мае 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 2,923 млрд долларов. На 30,3% больше, чем в апреле (2,244 млрд долларов).
Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов из резервов

НБУ увеличил продажи после снижение в течение четырех месяцев. С начала года НБУ продал на межбанке 14,582 млрд долларов.
Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов из резервов

С начала года Украина получила международную помощь на сумму 17,9 млрд долларов, что больше, чем интервенции НБУ.

По прогнозу НБУ, внешнее финансирование составит 55 млрд долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке.

Курс доллара в мае

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, Украина должна усиливаться роль обменного курса как инструмента для адаптации экономики

В мае официальный курс доллара упал на 4 копейки до 41,52 гривен. Курс остается ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар.

Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За апрель курс упал на 5 копеек до 41,75 грн/доллар.

Интервенции на межбанке

Напомним, Национальный банк Украины в декабре 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории. Всего за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов, что на 6,212 млрд долларов больше, чем в 2023 году.

За год Украина получила 41,9 млрд долларов. Всего за 2024 год курс доллара вырос на 10,7% до 42,03 грн/доллар.

За 2023 год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год. В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет международной помощи. По данным Минфина, Украина получила 42,9 млрд долларов.

За 2022 год НБУ продал на межбанке 24,953 млрд долларов.

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