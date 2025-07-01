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НБУ увеличил продажу долларов из резервов почти до 3 млрд долларов

Украина, Вторник 01 июля 2025 14:03
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НБУ увеличил продажу долларов из резервов почти до 3 млрд долларов Фото: НБУ продал в июне 3 млрд долларов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Структурный дефицит валюты в июне немного увеличился. Национальный банк Украины увеличил продажу долларов при относительно стабильном курсе доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

В июне 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 2,961 млрд долларов. На 1,3% больше, чем в мае (2,923 млрд долларов).
НБУ увеличил продажу долларов из резервов почти до 3 млрд долларов

НБУ увеличивает продажи второй месяц подряд. С начала года НБУ продал на межбанке 17,544 млрд долларов. За это время Украина получила международную помощь на сумму 20,2 млрд долларов, что больше, чем интервенции НБУ.
НБУ увеличил продажу долларов из резервов почти до 3 млрд долларов

По прогнозу НБУ, внешнее финансирование составит 55 млрд долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке. МВФ прогнозирует, что финансирование составит 53,6 млрд долларов (без траншей самого фонда.).

Курс доллара в июне

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. Фактически это та валюта, которая поступила за счет международной помощи. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

В июне официальный курс доллара вырос на 12 копеек до 41,64 гривен. Курс остается ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).

Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За июнь курс вырос на 15 копеек до 41,90 грн/доллар.

Интервенции на межбанке

Напомним, за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов, что на 6,212 млрд долларов больше, чем в 2023 году. За год Украина получила 41,9 млрд долларов помощи. Курс доллара вырос на 10,7% до 42,03 грн/доллар.

За 2023 год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год. В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет международной помощи. По данным Минфина, Украина получила 42,9 млрд долларов.

За 2022 год НБУ продал на межбанке 24,953 млрд долларов.

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