НБУ увеличил продажу долларов из резервов почти до 3 млрд долларов

Структурный дефицит валюты в июне немного увеличился. Национальный банк Украины увеличил продажу долларов при относительно стабильном курсе доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

В июне 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 2,961 млрд долларов. На 1,3% больше, чем в мае (2,923 млрд долларов).



НБУ увеличивает продажи второй месяц подряд. С начала года НБУ продал на межбанке 17,544 млрд долларов. За это время Украина получила международную помощь на сумму 20,2 млрд долларов, что больше, чем интервенции НБУ.



По прогнозу НБУ, внешнее финансирование составит 55 млрд долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке. МВФ прогнозирует, что финансирование составит 53,6 млрд долларов (без траншей самого фонда.).

Курс доллара в июне

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. Фактически это та валюта, которая поступила за счет международной помощи. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

В июне официальный курс доллара вырос на 12 копеек до 41,64 гривен. Курс остается ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).

Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За июнь курс вырос на 15 копеек до 41,90 грн/доллар.