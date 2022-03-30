Держава готується надавати компенсації за пошкодження та знищення житла під час війни, - Шуляк

Держава готується забезпечувати українців компенсацією за пошкодження та знищення їхнього житла під час війни. Зокрема, йдеться про надання житлової площі з обмеженням до 150 кв. метрів, а не грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк на брифінгу.

Відповідний законопроєкт №7198 вже зареєстрований у парламенті. Це ініціатива президента, розроблена спільно з урядом і ВРУ.

"Люди, які втратили своє житло, домівки яких зруйновані або пошкоджені, обов’язково мають зареєструватися через застосунок "Дія". Вони матимуть право на отримання компенсації. Ініціатива стосується житлових приміщень громадян України", - уточнила вона.

За словами Шуляк, це дозволить державі вже зараз почати працювати та прораховувати витрати на відновлення житла, зокрема йдеться про сотні мільярдів гривень.

"Це питання турбує велику кількість людей, бо в багатьох містах повністю зруйновані будинки. Цим законопроєктом ми передбачили також, що людина зможе обирати місто, де хоче оселитися. Тобто якщо квартира була в Харкові, то власник зруйнованого житла зможе обрати відповідну квартиру з такими ж характеристиками в іншому обласному центрі", - розповіла голова партії.

Вона також сподівається, що ця ініціатива допоможе збирати інформацію про збитки і надалі використовувати в судових позовах для отримання компенсації наших втрат від РФ.