Держава має запровадити мораторій на підвищення тарифів держмонополій, - експерт

Після перемоги Україна як ніколи потребуватиме сильну економіку для відновлення. Але ми ризикуємо втратити ті підприємства, які ще намагаються працювати, через логістичні проблеми та зростання тарифів на перевезення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Федерації роботодавців транспорту (ФРТУ) Володимира Гусака.

"Через війну багато підприємств не можуть виробляти та експортувати звичні обсяги сировини, тому вартість одиниці продукції дуже виросла. А логістична складова робить собівартість ще вищою. Тож, якщо підвищити цю логістичну складову ще на 70%, то ми можемо зіткнутися з ситуацією, коли наша продукція стане неконкурентоздатною, і її експорт за кордон припиниться", - попередив він.

Він нагадав: у січні цього ж року УЗ вже підвищувала тарифи на перевезення, причому на безпроценті 31%.

"Ще одне підвищення стане критичним. Адже після перемоги України нам потрібно буде максимально швидко почати відновлення економіки. І нам будуть потрібні підприємства, які зможуть за короткий час максимально наростити обсяги продукції", - наголосив Гусак.

Нагадаємо, наприкінці червня Міністерство інфраструктури погодилося із пропозицією "Укрзалізниці" (УЗ) щодо підвищення тарифів на перевезення вантажів на 70%.

Пізніше Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) заявив, що зменшує на третину зарплати працівникам та скорочує обсяги виробництва. Причина - проблеми з відвантаженням продукції та доставкою сировини на підприємство, а також зростання витрат на логістику.

Група "Метінвест" також оголосила про зупинення видобутку на трьох ГЗК і зниження потужності заводу "Каметсталь" через неможливість вчасно доставити продукцію замовникам, пов'язану з логістичними труднощами.