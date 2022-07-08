ru ua
Пт, 08 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Государство должно ввести мораторий на повышение тарифов госмонополий, - эксперт

Новина українською →
Пятница 08 июля 2022 14:05
Государство должно ввести мораторий на повышение тарифов госмонополий, - эксперт Фото: государство должно ввести мораторий на повышение тарифов госмонополий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

После победы Украина как никогда потребует сильную экономику для восстановления. Но мы рискуем потерять те предприятия, которые еще пытаются работать, из-за логистических проблем и роста тарифов на перевозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимира Гусака.

"Из-за войны многие предприятия не могут производить и экспортировать привычные объемы сырья, поэтому стоимость единицы продукции очень выросла. А логистическая составляющая делает себестоимость еще выше. Поэтому, если повысить эту логистическую составляющую еще на 70%, то мы можем столкнуться с ситуацией, когда наша продукция станет неконкурентоспособной, и ее экспорт за рубеж прекратится", - предупредил он.

Он напомнил: в январе этого же года УЗ уже повышала тарифы на перевозки, причем на беспроцентные 31%.

"Еще одно повышение станет критическим. Ведь после победы Украины нам нужно будет максимально быстро начать восстановление экономики. И нам будут нужны предприятия, которые смогут за короткое время максимально нарастить объемы продукции", - отметил Гусак.

Напомним, в конце июня Министерство инфраструктуры согласилось с предложением "Укрзализныци" (УЗ) о повышении тарифов на перевозки грузов на 70%.

Позже Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) заявил, что уменьшает на треть зарплаты работникам и сокращает объемы производства. Причина - проблемы с отгрузкой продукции и доставкой сырья на предприятие, а также рост затрат на логистику.

Группа "Метинвест" также объявила об остановке добычи на трех ГОКах и снижении мощности завода "Каметсталь" из-за невозможности вовремя доставить продукцию заказчикам, связанную с логистическими трудностями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
Зеленский назвал условие для деоккупации территорий
Зеленский назвал условие для деоккупации территорий
DAILY
Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Что происходит между Зеленским и Залужным. И откуда взялся "выездной" скандал