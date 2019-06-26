ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ПриватБанк перерахував до держбюджету 11,5 млрд грн дивідендів

Новини » Економіка    26.06.2019 - 16:50
ПриватБанк перерахував до держбюджету 11,5 млрд грн дивідендів
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Майже весь прибуток націоналізованого банку пішов до бюджету

Державний "ПриватБанк" завершив виплату дивідендів державі в особі Міністерства фінансів за 2018 рік. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як наголошується в повідомленні, 26 червня банк перерахував другий транш у розмірі 7 млрд грн, перший транш дивідендів надійшов до бюджету 10 червня.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Чистий збиток банку в 2016 році склав 176,64 млрд грн, у 2017 році - 23,99 млрд грн. У 2018 році "ПриватБанк" вперше після націоналізації отримав чистий прибуток - 12,52 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, кредитний портфель націоналізованого "ПриватБанку", який класифікується як пов'язаний з попередніми акціонерами, на кінець 2018 року оцінюється в 212,795 млрд грн. У звіті, підтвердженому аудиторською компанією E&Y, ця категорія представлена як "Кредити, які управляються як окремий портфель".

Таким чином, компанії, ймовірно підконтрольні колишнім власникам "ПриватБанку", банку залишилися винні 212 млрд грн.

ПриватБанк програв компанії Коломойського апеляцію на 1,5 млрд грн НБУ оскаржив у Верховному суді одне з рішень у справі ПриватБанку
Новини України ПриватБанкдивиденды
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся