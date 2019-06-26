ПриватБанк перерахував до держбюджету 11,5 млрд грн дивідендів

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Майже весь прибуток націоналізованого банку пішов до бюджету

Державний "ПриватБанк" завершив виплату дивідендів державі в особі Міністерства фінансів за 2018 рік. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як наголошується в повідомленні, 26 червня банк перерахував другий транш у розмірі 7 млрд грн, перший транш дивідендів надійшов до бюджету 10 червня.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Чистий збиток банку в 2016 році склав 176,64 млрд грн, у 2017 році - 23,99 млрд грн. У 2018 році "ПриватБанк" вперше після націоналізації отримав чистий прибуток - 12,52 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, кредитний портфель націоналізованого "ПриватБанку", який класифікується як пов'язаний з попередніми акціонерами, на кінець 2018 року оцінюється в 212,795 млрд грн. У звіті, підтвердженому аудиторською компанією E&Y, ця категорія представлена як "Кредити, які управляються як окремий портфель".

Таким чином, компанії, ймовірно підконтрольні колишнім власникам "ПриватБанку", банку залишилися винні 212 млрд грн.