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ПриватБанк назвав суму комісійного доходу з громадян за 2018 рік

Новини » Фінанси    22.01.2019 - 17:02
ПриватБанк назвав суму комісійного доходу з громадян за 2018 рік
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кожен активний клієнт заплатив ПриватБанку 700 грн комісії

Комісійні доходи націоналізованого "ПриватБанку" за 2018 рік становили 19,59 млрд грн, що на 49% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію результатів роботи банку.

Згідно з документом, кількість активних клієнтів банку за рік збільшилася на 9,5% до 14,9 млн осіб. Загальна сума комісій у роздрібному бізнесі становить 10,7 млрд грн, що на 19% більше, ніж роком раніше.

Таким чином, активний клієнт "ПриватБанку" у середньому заплатив за минулий рік 720 грн комісій.

ПриватБанк назвав суму комісійного доходу з громадян за 2018 рік

https://privatbank.ua

У банку також уточнюють, що за платежі населення та розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб "ПриватБанк" отримав за 2018 рік 4,3 млрд грн.

ПриватБанк назвав суму комісійного доходу з громадян за 2018 рік

https://privatbank.ua

Нагадаємо, чистий прибуток націоналізованого "Приватбанку" за 2018 рік склала 11,67 млрд грн. Таким чином, "ПриватБанк" вперше після націоналізації отримав за рік чистий прибуток.

Згідно зі звітністю за 2017 рік, "ПриватБанк" скоротив чистий збиток до 23,99 млрд грн, порівняно з 176,64 млрд грн у 2016 році.

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