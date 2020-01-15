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Посадовця Державного космічного агентства затримали на хабарі

Новини » Суспільство     15.01.2020 - 16:52
Посадовця Державного космічного агентства затримали на хабарі
Фото: затримання зломисника (dbr.gov.ua)

Чиновник вимагав 5 тис. доларів

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали на хабарі начальника оздоровчо-профілактичного Центру "Мрія" Національного центру управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, начальник Центру вимагав від підприємця 5 тис. доларів за укладення договору оренди 9 літніх будиночків на 49 років та подальшу їх приватизацію разом з земельними ділянками вказаного Центру.

Слідчі ДБР затримали посадовця під час одержання першої частини хабаря - 3 тис. доларів.

Наразі проводяться обшуки службового кабінету посадовця та вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше СБУ викрила і припинила діяльність новопризначених посадових осіб Державної податкової служби, які сприяли виводу у тінь щомісяця понад 500 млн гривень.

РБК-Україна писало, що чиновники Дніпровського міськради присвоїли 25 мільйонів гривень, призначених для реконструкції дитсадків і шкіл.

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