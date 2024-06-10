Острая интрига. Какие шансы у Байдена и Трампа выиграть президентские выборы в США

О том, какие шансы на победу на президентских выборах в США у Джо Байдена и Дональда Трампа и как на них повлияет недавний приговор экс-президенту США – читайте далее на РБК-Украина.

До президентских выборов в США остается менее пяти месяцев. Их результат по-прежнему максимально неопределен: Байден и Трамп идут почти вровень, с минимальным перевесом республиканца. И никакие усилия обеих кандидатов или громкие политические события, вроде признания Трампа виновным по уголовному делу, пока не в состоянии поколебать примерное равновесие.

Cодержание

Что говорит социология

Как приговор Трампу влияет на рейтинги

Что говорит социология

Результаты соцопросов, которые в США проводятся фактически каждый день, дают достаточно противоречивые результаты. Из 18 общенациональных исследований, проведенных различными компаниями с конца мая, в восьми побеждает Трамп, в пяти – Байден, еще в пяти их рейтинги равны. Причем разброс цифр достаточно существенный, многое зависит и от того, включают ли социологи в опросник фамилии остальных кандидатов. Кроме того, многие опросы проводят социологические организации, открыто аффилированные с Демократической или Республиканской партиями. Потому имеет смысл обращать внимание на усредненные рейтинги.

Согласно эти данным, в целом по стране поддержка Трампа на 1,1% выше, чем у его конкурента. Причем такое положение дел сохраняется уже продолжительное время. За последние пару месяцев усредненный перевес Трампа колебался в пределах 0,3-1,7% – меньше статистической погрешности.

Впрочем, стоит помнить, что результат президентских выборов в США определяется на уровне не всей страны, а отдельных штатов. Решающую роль на выборах-2024 будут играть семь "колеблющихся штатов", итог голосования в которых неопределен: Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания, Висконсин.

И здесь позиции Трампа выглядят заметно увереннее, чем на общенациональном уровне – во всех семи штатах он обгоняет Байдена. Если в Висконсине и Мичигане этот перевес скорее условный – 0,1 и 0,3%, то в остальным он более значущий – от 2,3% в Пенсильвании до 5,3% в Неваде. Причем во всех колеблющихся штатах Трамп удерживает лидерство уже продолжительное время – это тревожный звоночек для штаба Байдена. Если бы выборы проводились сейчас и социология оказалась точной на все 100%, то Трамп одержал бы довольно уверенную победу: 312 против 226 голосов в коллегии выборщиков.

Как приговор Трампу влияет на рейтинги

РБК-Украина ранее подробно объясняло, за счет каких факторов Байден может переломить исход кампании в свою пользу: это тема запрета абортов и рост экономики. Большие ожидания возлагались и на уголовные дела, по которым проходит Трамп – они могли подорвать его рейтинг.

Как показывают данные соцопросов, определенный эффект обвинительный приговор Трампу действительно имел – но не такой, как рассчитывали многие демократы. Так, сравнение опросов от одних их тех социологических компаний, проведенных до и после приговора, показало, что Байден в среднем сократил отрыв от оппонента на 1%.

Буквально в день приговора, 31 мая, шансы Трампа на победу по ставкам букмекеров обвалились с 52 до 48%, а Байдена, соответственно, выросли с 36 до 39%. Но вскоре ситуация выровнялась – и согласно коэффициентам букмекеров, Трамп по-прежнему уверенно обгоняет Байдена. Очевидно, дело в том, что американцев дело о "деньгах за молчание", по которому осудили Трампа, особо не впечатлило. Наверняка роль сыграло и то, что в зал суда не были допущены телекамеры, следовательно, не было и яркой телевизионной "картинки", которая привлекла бы зрителей.

Возможно, ситуация поменяется, если Трампа приговорят к отбыванию реального срока за решеткой (наказание объявят 11 июля) – наверняка, значительный процент республиканских избирателей все же не захочет видеть во главе страны человека, сидящего в тюрьме. Но шансы на тюремный срок минимальны, скорее всего, дело обойдется более мягким наказанием.

Данные соцопросов показывают, что на этих выборах американцы однозначно будут голосовать по принципу "меньшего зла": уровень антипатии заметно превышает уровень поддержки и для Байдена, и для Трампа. К примеру, целых 15% американцев, недовольных действиями Байдена, все равно собираются голосовать за действующего президента, ведь Трамп для них еще менее приемлем. Такая ситуация приводит к тому, что ни Трамп, ни Байден электорально особо не выигрывают от проблем у оппонента.

Какие-то серьезные сдвиги могут случиться уже осенью. Именно тогда выборами обычно начинает интересоваться неполитизированная американская публика. Сейчас же, согласно опросу Pew Research, за новостями о выборами внимательно следят 58% избирателей в США.