Два фактора успеха. За счет чего Байден может победить на выборах в США

Борьба с запретом абортов и экономический рост позволили Джо Байдену сократить отрыв от Дональда Трампа на президентских выборах. Как растут шансы Байдена на второй президентский срок – подробнее в материале РБК-Украина.

При написании материала использовались данные социологического агрегатора RealClearPolitics, BBC, Newsweek, Morningstar.

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Уже несколько месяцев одна из главных тем для беспокойства среди европейских политиков и экспертов – что будет с Соединенными Штатами Америки в случае победы Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах. Опасения оправданы: никто не может точно сказать, как Трамп во время своего второго срока будет выстраивать отношения с Евросоюзом, Россией, Китаем, каким будет его подход к российско-украинской войне или ситуации на Ближнем Востоке.

Причина этих страхов – весьма пессимистичные оценки шансов Джо Байдена на переизбрание, подкрепленные данными многочисленных соцопросов. Но как показали последние несколько недель, Байдена списывать со счетов еще очень рано. Действующий президент переломил негативный электоральный тренд и стал стремительно догонять Трампа по популярности.

Байден или Трамп: что говорят рейтинги

Изначально было понятно, что противостояние между Байденом и Трампом на выборах-2024 будет очень конкурентным. Отрыв между ними всегда составлял считанные проценты или даже доли процента.

Но с конца прошлого года Трамп смог закрепиться в роли лидера. Максимальный отрыв от Байдена в соцопросах он демонстрировал в конце января – более 4% согласно усредненным цифрам.

Однако, начиная с февраля, рейтинг нынешнего президента стал медленно, но уверенно расти, разрыв начал сокращался. Как отмечают американские медиа, большой импульс рейтингам Байдена придало его ежегодное обращение к Конгрессу США в начале марта: президент на удивление жестко прошелся по своим оппонентам из Республиканской партии и Трампу лично, четко обозначил американский интерес в помощи Украине, нашел подходящие мессиджи и для "голубых воротничков" – американского рабочего класса, составляющего ядро электората Трампа.

В итоге, сейчас, по данным социологического агрегатора RealClearPolitics, отрыв Трампа от Байдена в национальном масштабе составляет лишь 0,3% – намного меньше статистической погрешности. Впрочем, стоит принимать во внимание специфику американской избирательной системы – исход выборов определят считанные "спорные" штаты, а там Трамп до сих пор удерживает лидерство, пусть и минимальное.

Фактор победы Байдена: Запрет абортов

Тема запрета абортов стала одной из главных в американской общественно-политической жизни с июня 2022 года. Тогда Верховный суд США отменил свое же решение 1973 года по делу "Роу против Уэйда", которым право на аборт защищалось Конституцией.

Решение о том, запрещать ли аборты и при каких условиях. было отдано на усмотрение каждого отдельного штата. И в многих "красных" (подконтрольных республиканцам) штатах на аборт немедленно ввели ограничения разной степени суровости.

Это возмутило огромную часть американской общественности, привело к появлению "абортного туризма" – когда американки едут в "синие" (подконтрольные демократам) штаты, чтобы прервать беременность. Отношение к теме абортов стало обязательной частью программы любого американского политика.

Новый импульс эта история получила две недели назад. Тогда верховный суд Аризоны признал действующим закон 1864 года, которым запрещались аборты (за редкими исключениями), а его нарушение грозит тюремным сроком до пяти лет.

Джо Байден и Демократическая партия изначально выступали против ограничений на аборты, как считается, это стало одной из причин неожиданного успеха партии на выборах-2022, когда демократы смогли взять контроль на Сенатом и получить больше мест в Палате представителей, чем ожидалось.

Сейчас штаб Байдена, на волне возмущения решением суда Аризоны, стал активно раскручивать эту тему через политическую рекламу – очевидно, это стало одним из факторов роста рейтингов Байдена.

В свою очередь, Трамп занимает неопределенную позицию в теме абортов и подставляет себя под огонь со всех сторон: для радикальных религиозных консерваторов-республиканцев он слишком либерален, для демократов – наоборот, слишком консервативен.

Очевидно, ближе к дате выборов команда Байдена еще активнее будет педалировать тему абортов. К тому же, она очень "мотивирующая" в электоральном смысле: если, скажем, темы помощи Украине или Тайваню не так цепляют электорат за живое, то непосредственное вмешательство государства в частную жизнь – вполне.

Фактор победы Байдена: Экономика

Согласно всем соцопросам, экономика и личное благосостояние – тема номер один для американцев всех политических взглядов, важнее абортов и тем более внешней политики.

В этом смысле Джо Байдену не повезло – начало его президентского срока пришлось на пандемию коронавируса, с соответствующим экономическим падением. А антикризисные экономические меры в разгар пандемии впоследствии привели к серьзеному росту инфляции.

За последние год-полтора ситуация стала меняться. Американская экономика демонстрирует стабильный рост, не менее 2% на протяжении уже семи кварталов подряд. Последний раз такой тренд наблюдался двадцать лет назад, в 2003-04 годах. Уровень инфляции также упал, по этому показателю США превосходят остальные развитые мировые экономики.

Тем не менее, долгое время эти тенденции не отображались в данных соцопросов. Как отмечают американские медиа, играла роль инерция мышления американских обывателей, считающих, что "при Трампе было лучше".

Но в последние несколько недель появился благоприятный для Байдена тренд – доля американцев, довольных его экономической политикой, выросла с 36% до 41%.

Хотя Трамп и по этому показателю удерживает небольшое лидерство в опросах, к дате ноябрьских выборов, если в США и мире не случится экономических потрясений, экономика может играть уже в пользу действующего президента.

Кстати, именно с опасениями из-за возможного роста цен как ключевого фактора на выборах и связаны призывы американской власти к Украине прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (хотя для мирового рынка нефтепродуктов эти атаки важным фактором и не являются).

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Безусловно, несмотря на ряд позитивных тенденций, победа Джо Байдена на ноябрьских выборах далеко не гарантирована. Против действующего президента играет целый ряд факторов: его возраст, нерешенный миграционный кризис, падение популярности среди традиционного электората демократов (афроамериканцев и латиноамериканцев) и т.д. Но шансы на второй президентский срок, вопреки многим скептикам, у Байдена есть, и довольно немалые.