Промвиробництво в Україні продовжує скорочуватися

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У лютому обсяги скоротилися на 1,8%

Обсяги промислового виробництва у лютому 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 1,8%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, за січень-лютий промвиробництво скоротилося на 2,5%.

До добувної промисловості і розроблення кар'єрів за два місяці було зафіксовано нульове зростання, у переробній промисловості падіння склало 3,9%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря падіння на 1,5%.

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Нагадаємо, промислове виробництво в Україні падало чотири роки поспіль: у 2012 році - на 0,7%, в 2013 році - на 4,3%, у 2014 році - на 10,1%, у 2015 році - на 13%. У 2016 році зростання відновилося, і за рік обсяги зросли на 2,8%. У 2017 році зростання склало 0,4%, у 2018 році - 1,1%.

За даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості у I кварталі 2019 року підвищився порівняно з IV кварталом 2018 року на 0,7 в.п. і становить мінус 3,7%. Індикатор ділового клімату у промисловості не змінився в порівнянні з IV кварталом 2018 року і склав плюс 0,9%.