Промвиробництво в 2018 році показало мінімальне зростання

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Промисловість перебуває в стагнації

Обсяги промислового виробництва в грудні 2018 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 3,5%. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, за січень-грудень 2018 року до аналогічного періоду минулого зростання промвиробництва становило 1,1%, у тому числі у видобувній промисловості і розроблення кар'єрів - 2,1%, у переробній промисловості - 0,2%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 2,8%.

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Нагадаємо, промислове виробництво в Україні падало чотири роки поспіль: у 2012 році - на 0,7%, в 2013 році - на 4,3%, у 2014 році - на 10,1%, у 2015 році - на 13%. У 2016 році зростання відновилося, і за рік обсяги зросли на 2,8%. Протягом всього 2017 року промвиробництво падало і лише за уточненими даними Держстату, за підсумками року зростання склало 0,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни виробників промислової продукції за 2018 рік (до грудня 2017 року) зросли на 14,2%. Таким чином, річне зростання оптових цін стало мінімальним з 2013 року.

За даними Держстату, в IV кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився порівняно з III кварталом на 0,2 в.п. і становить мінус 4,4%.