Українські промисловці покращили очікування на початку 2019 року

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Індикатори обчислені відповідно до методики МВФ

Індикатор ділової впевненості в промисловості у I кварталі 2019 року підвищився порівняно з IV кварталом 2018 року на 0,7 в.п. і становить мінус 3,7%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 1,1 в.п. і становить мінус 3,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Державну службу статистики.

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За даними статистично відомства, індикатор ділового клімату в промисловості не змінився порівняно з IV кварталом 2018 року і становить плюс 0,9%, у переробній промисловості цей індикатор знизився порівняно з попереднім кварталом на 0,1 в.п. і становить плюс 0,8%.

www.ukrstat.gov.ua

Індикатор ділової впевненості і індикатор ділового клімату обчислені відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, обсяги промислового виробництва в грудні 2018 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 3,5%. За даними статистичного відомства, за січень-грудень 2018 року до аналогічного періоду минулого зростання промвиробництва становило 1,1%

Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, ціни на сталь на світових ринках будуть залишатися близькими до поточних рівнів. Ціни на залізну руду будуть знижуватися в основному за рахунок постійного зростання пропозиції. У той же час, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання.