ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українські промисловці покращили очікування на початку 2019 року

Новини » Економіка    08.02.2019 - 16:05
Українські промисловці покращили очікування на початку 2019 року
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Індикатори обчислені відповідно до методики МВФ

Індикатор ділової впевненості в промисловості у I кварталі 2019 року підвищився порівняно з IV кварталом 2018 року на 0,7 в.п. і становить мінус 3,7%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 1,1 в.п. і становить мінус 3,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Державну службу статистики.

Українські промисловці покращили очікування на початку 2019 року

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистично відомства, індикатор ділового клімату в промисловості не змінився порівняно з IV кварталом 2018 року і становить плюс 0,9%, у переробній промисловості цей індикатор знизився порівняно з попереднім кварталом на 0,1 в.п. і становить плюс 0,8%.

Українські промисловці покращили очікування на початку 2019 рокуwww.ukrstat.gov.ua

Індикатор ділової впевненості і індикатор ділового клімату обчислені відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, обсяги промислового виробництва в грудні 2018 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 3,5%. За даними статистичного відомства, за січень-грудень 2018 року до аналогічного періоду минулого зростання промвиробництва становило 1,1%

Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, ціни на сталь на світових ринках будуть залишатися близькими до поточних рівнів. Ціни на залізну руду будуть знижуватися в основному за рахунок постійного зростання пропозиції. У той же час, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання.

НБУ дав прогноз щодо світових цін на нафту НБУ зберіг прогноз інфляції на 2019-2020
Новини України промышленностьДержавна служба статистикипрогноз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся