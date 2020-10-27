Супермаркети, ринки, магазини: де українці найчастіше купують продукти

Фото: торгівля (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці практично перестали купувати продукти у вуличних торговців

У вересні 2020 року українці найчастіше воліють купувати продукти харчування в торговельних точках трьох видів: супермаркетах (57%), на ринках (46%) і в невеликих магазинах "біля дому" (41%). Частка супермаркетів зростає.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, значно рідше такі покупки здійснюються на оптових продуктових базах (8%), на розкладках і в кіосках (3%) або в будь-яких інших видах торговельних точок.

Досить рідко українці споживають продукти, вироблені у власному господарстві (5%).

Як відзначають автори опитування, з 2016 року помітно зросла частка українців, які купують продукти в супермаркетах (з 43% до 57%) і в невеликих магазинах "біля дому" (з 37% до 41%). Разом з тим, вони рідше стали споживати продукти власного виробництва (відповідно, 5% у 2020 році проти 18% у 2016 році), а також купувати їх у вуличних торговців (1% у 2020 році проти 4% у 2016 році).

Опитування проводилося компанією Research & Branding Group у період з 5 по 15 вересня 2020 року серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Відзначимо, за даними Держстату, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні у вересні 2020 року зріс на 11,6% у порівнянні з вереснем минулого року.

Нагадаємо, у 2019 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, становила 52,4%, в той час як у 2018 році - 53,2%, у 2017 році - 52,3%. За даними статистичного відомства, частка місцевих продовольчих товарів становить 80,0%, частка непродовольчих товарів - 32,0%.