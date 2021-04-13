ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Названа частка українських продуктів і товарів у роздрібній торгівлі

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 17:11
Названа частка українських продуктів і товарів у роздрібній торгівлі Фото: частка українських продуктів зросла до 53% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2020 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, зросла до 53,4%. У 2019 році частка місцевих товарів становила 52,4%, у 2018 році - 53,2%, в 2017 році - 52,3%.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, частка місцевих продовольчих складає 79,4%, частка непродовольчих товарів - 32,9%.

Серед продовольчих товарів яйця місцевого виробництва складають 99,1% від продажів, м'ясо - 96,5%, масло вершкове - 95,1%, молоко - 94,0%.

Водночас місцеві фрукти і овочі, свіжі займають 47,2% ринку.

Серед непродовольчих товарів найбільш незначний відсоток займають вітчизняні комп'ютери - 3,7%, автомобілі - 1,8%, мобільні телефони - 0,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні за 2020 рік виріс на 8,4%.

Нагадаємо, у вересні 2020 року українці найчастіше бажали купувати продукти харчування в торгових точках трьох видів: супермаркетах (57%), на ринках (46%) і в невеликих магазинах "біля дому" (41%).

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка продовольствие товары розничная торговля
NEWS
Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов
Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов
DAILY
Олег Устенко: Останнє десятиліття олігархи поводять себе як міжнародні інвестори
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Олег Устенко: Останнє десятиліття олігархи поводять себе як міжнародні інвестори