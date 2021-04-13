Названа частка українських продуктів і товарів у роздрібній торгівлі
У 2020 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, зросла до 53,4%. У 2019 році частка місцевих товарів становила 52,4%, у 2018 році - 53,2%, в 2017 році - 52,3%.
Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, частка місцевих продовольчих складає 79,4%, частка непродовольчих товарів - 32,9%.
Серед продовольчих товарів яйця місцевого виробництва складають 99,1% від продажів, м'ясо - 96,5%, масло вершкове - 95,1%, молоко - 94,0%.
Водночас місцеві фрукти і овочі, свіжі займають 47,2% ринку.
Серед непродовольчих товарів найбільш незначний відсоток займають вітчизняні комп'ютери - 3,7%, автомобілі - 1,8%, мобільні телефони - 0,2%.
Як повідомляло РБК-Україна, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні за 2020 рік виріс на 8,4%.
Нагадаємо, у вересні 2020 року українці найчастіше бажали купувати продукти харчування в торгових точках трьох видів: супермаркетах (57%), на ринках (46%) і в невеликих магазинах "біля дому" (41%).