Держстат оприлюднив дані про доходи мобільних операторів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За 2018 рік мобільні оператори отримали 38,5 млрд грн доходу

Споживачам в Україні за 2018 рік надано послуг в сфері телекомунікацій та поштового зв'язку на 72,6 млрд грн, що в порівнянних цінах на 0,4% менше, ніж за 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, в т.ч. населенню надано послуг на 42,9 млрд грн, що на 0,6% більше, ніж за 2017 рік.

За 2018 року підприємства надали поштових послуг на 4,494 млрд грн, кур'єрських послуг на 1,429 млрд грн, послуг фіксованого телефонного зв'язку на 5,651 млрд грн, послуг мобільного зв'язку на 38,521 млрд грн, послуг кабельного телебачення на 2,076 млрд грн, інтернет-послуг - на 12,273 млрд грн.

www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, за даними Держстату, послуги зв'язку в Україні в 2018 році подорожчали на 15,1%, що в півтора рази вище, ніж інфляція в цілому (9,8%).

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2019 рік передбачено відшкодування для АТ "Укрпошта" витрат на доставку пенсій. На відшкодування витрат АТ "Укрпошта" за надання послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню, виділяється 500 млн грн.