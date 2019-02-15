Мобільні оператори в лютому закривають ряд дешевих тарифів

Фото: Київстар (kyivstar.ua)

Абонентам пропонується перейти на більш дорогий тариф або самостійно вибрати інший

Найбільші оператори мобільного зв'язку - "Київстар", Vodafone, Lifecell - у лютому 2019 року скасовують деякі тарифні плани для абонентів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компаній.

Зокрема, "Киевстар" повідомив, що з 21 лютого по 15 квітня припиняють свою дію деякі тарифи. Мова йде про такі лінійкі, як Безлім Розмови, Безлім Соцмережі, Безлім Відео, Максимальний Безлім та ін. Якщо абонент не змінить свій тариф самостійно, то автоматична заміна відбудеться з 21 лютого по 15 квітня на запропонований тариф з більшою абонплатою.

Кампанія Vodafone з 15 лютого змінює вартість пакетів послуг, включаючи 3G. Зокрема пакет послуг Vodafone Unlim 3G зріс з 65 до 75 грн в місяць, а пакет послуг Vodafone Unlim 3G Plus зі 100 до 125 грн.

Крім того, компанія Lifecell з 5 лютого закрила низку тарифних планів і перевела абонентів на тариф "Гаджет".

Нагадаємо, за даними Держстату, послуги зв'язку в Україні в 2018 році подорожчали на 15,1%, що в півтора рази вище, ніж інфляція в цілому (9,8%).

Як повідомляло РБК-Україна, за 9 місяців 2018 року в Україні було надано послуг мобільного зв'язку на 28,394 млрд грн.