ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мобільні оператори в лютому закривають ряд дешевих тарифів

Новини » Економіка    15.02.2019 - 13:45
Мобільні оператори в лютому закривають ряд дешевих тарифів
Фото: Київстар (kyivstar.ua)

Абонентам пропонується перейти на більш дорогий тариф або самостійно вибрати інший

Найбільші оператори мобільного зв'язку - "Київстар", Vodafone, Lifecell - у лютому 2019 року скасовують деякі тарифні плани для абонентів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компаній.

Зокрема, "Киевстар" повідомив, що з 21 лютого по 15 квітня припиняють свою дію деякі тарифи. Мова йде про такі лінійкі, як Безлім Розмови, Безлім Соцмережі, Безлім Відео, Максимальний Безлім та ін. Якщо абонент не змінить свій тариф самостійно, то автоматична заміна відбудеться з 21 лютого по 15 квітня на запропонований тариф з більшою абонплатою.

Кампанія Vodafone з 15 лютого змінює вартість пакетів послуг, включаючи 3G. Зокрема пакет послуг Vodafone Unlim 3G зріс з 65 до 75 грн в місяць, а пакет послуг Vodafone Unlim 3G Plus зі 100 до 125 грн.

Крім того, компанія Lifecell з 5 лютого закрила низку тарифних планів і перевела абонентів на тариф "Гаджет".

Нагадаємо, за даними Держстату, послуги зв'язку в Україні в 2018 році подорожчали на 15,1%, що в півтора рази вище, ніж інфляція в цілому (9,8%).

Як повідомляло РБК-Україна, за 9 місяців 2018 року в Україні було надано послуг мобільного зв'язку на 28,394 млрд грн.

Парламент ініціює перевірку комунальних тарифів У Києві з 1 лютого зросли тарифи на воду
Новини України мобильная связьКиївстартарифи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся