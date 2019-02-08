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НБУ дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту

Новини » Економіка    08.02.2019 - 14:30
НБУ дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Ціни на сталь будуть стабільними, на залізну руду знизяться, на зернові зростуть

Починаючи з 2019 року очікується, що фундаментальним фактором впливу на всі товарні ринки буде зміна темпів зростання світової економіки та, відповідно, попиту на товари на тлі відносно сталих обсягів пропозиції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інфляційний звіт НБУ за січень 2019 року.

Як зазначили НБУ, динаміка світових цін на основних товарних ринках поступово синхронізується. "Асиметрія, що спостерігалася протягом останніх років, була здебільшого викликана дією несистемних факторів, які формувалися на окремих ринках", - зазначається у звіті.

НБУ дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту

bank.gov.ua

Зокрема, до таких факторів належали: рекордні врожаї зернових, які змінювалися суттєвим зниженням врожайності; стрімке нарощення видобутку залізної руди в умовах зниження її собівартості, зазначили в НБУ.

Згідно з прогнозом НБУ, ціни на сталь на світових ринках залишатимуться близькими до поточних рівнів. Незначне зростання попиту на сталь компенсуватиметься збільшенням пропозиції. Ціни на залізну руду знижуватимуться переважно за рахунок постійного зростання пропозиції (особливо з боку Австралії та Бразилії).

У той же час, світові ціни на зернові поступово підвищуватимуться на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозами НБУ, на світовому ринку нафти очікується, що впродовж кількох років ціни коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів/барель.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, у 2018 році дефіцит поточного рахунку збільшився до 4,7 млрд доларів через розширення дефіциту торгівлі товарами.

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