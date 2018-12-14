Регулятор підвищив оптову ціну електроенергії і зберіг тариф для населення

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Оптова ціна на електроенергію для промисловості в першому півріччі зросте на 2%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на своєму засіданні затвердила прогнозовану оптову ринкову ціну електроенергії на 2019 рік. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Згідно з рішенням, оптова ціна до 2019 року зросте до 1669,98 грн за 1 мВт/год (без ПДВ) з розбивкою на квартали: перший-другий квартал: 1618,40 1 мВт/год (без ПДВ) і на третій-четвертий квартал - 1722 мВт/год (без ПДВ).

Як повідомила голова комісії Оксана Кривенко, оптова ціна в першому півріччі зросте лише на 2%, що значно нижче інфляції, а також індексу цін виробників.

За її словами, ціна на електроенергію для населення у першому півріччі 2019 року підвищуватися не буде.

"Хочу акцентувати увагу на тому, що ціни на електроенергію для побутових споживачів, для населення, залишаються без змін", - сказала вона.

Нагадаємо, 10 грудня НКРЕКП підвищила тарифи на виробництво тепла 18 виробників теплової енергії. Відсоток зростання тарифів на тепло не перевищив відсоток зростання вартості газу - 23,5%.

Крім того, НКРЭКУ на засіданні 11 грудня підвищила тарифи на виробництво тепла для восьми виробників теплової енергії з 1 січня 2019 року.