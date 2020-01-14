Держстат назвав продукти, які найбільш подорожчали за 2019 рік

Фото: колаж (РБК-Україна)

Рейтинг очолюють яблука, гречка та картопля

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в грудні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, за 2019 рік ціни на яблука зросли на 77,4% до 16,3 грн за цк, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю зросли на 69,2% до 16,3 грн за кг.

У той же час ціни на цибулю знизилися на 46,7% до 9,0 грн за кг, ціни на моркву знизилися на 46,4% до 6,4 грн за кг, ціни на буряк впали на 40,4% до 6,5 грн за кг, ціни на капусту знизилися на 31,6% до 6,1 грн за кг.

Крім того, яйця подешевшали на 14,2% до 21,1 грн за десяток.

За даними Держстату, за 2019 рік сигарети преміум-класу подорожчали на 19,7% до 47,5 грн за пачку, а ціни на горілку зросли на 1,8% до 92,3 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 13,6% до 17,2 грн за пляшку.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що в 2019 році в Україні очікується зменшення урожаю овочів і картоплі.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2019 року порівняно з листопадом ціни знизилися на 0,2%. За даними Державної служби статистики, за рік (грудень до грудня) інфляція склала 4,1%.

Як повідомляло РБК-Україна, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, моркву - на 77%, картоплю - на 33%.