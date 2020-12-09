Зростання цін в Україні наприкінці року значно прискорилося

Фото: ринок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Лише за листопад ціни зросли на 1,3%

Споживчі ціни в Україні в листопаді 2020 року порівнянні жовтнем зросли на 1,3%. З початку року інфляція склала 4,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до листопада 2019 року) інфляція прискорилася до 3,8% з 2,6% у жовтні 2020 року.

Продукти харчування в Україні за листопад 2020 року подорожчали на 1,5%. Найбільше подорожчали овочі - на 9,4%, яйця - на 6,4% і соняшникову олію - на 6,3%. У той же час фрукти подешевшали на 5,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, на одяг і взуття - знизилися на 2,5%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 8,0% (у тому числі газ подорожчав на 26,7%).

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подорожчали на 0,4%, охорона здоров'я - подорожчало на 0,7%, транспорт подорожчав на 0,9%, ціни на зв'язок зросли на 0,1%, на відпочинок і культуру зросли на 0,6%, освіта подорожчала на 0,1%, ресторани і готелі подорожчали на 0,3%.

Нагадаємо, у листопаді Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз по інфляції в Україні на 2020 рік. НБУ прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,1%. У липні НБУ очікував інфляцію на рівні 4,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні в жовтні 2020 року порівняно з вереснем зросли на 1,0%. З початку року інфляція склала 2,7%.