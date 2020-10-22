НБУ поліпшив прогноз з інфляції в Україні

Фото: Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зростання цін в умовах сповільниться до 4,1%

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,1%. У липні НБУ очікував інфляцію на рівні 4,7%.

Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Кирило Шевченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Шевченко, інфляція досягне нижньої межі цільового діапазону 5% ± 1 в. п. наприкінці 2020 року й надалі прискорюватиметься.

"Прискорення зростання цін наприкінці цього року зумовлюватиметься насамперед подальшим відновленням економічної активності на тлі збереження м’якої монетарної та фіскальної політики, а також подорожчанням енергоносіїв. Низька база порівняння минулого року також матиме помітний статистичний ефект для обрахунку темпів річної інфляції", - сказав він.

За прогнозом НБУ, у 2021 році зростання споживчих цін пришвидшиться до 6,5% під впливом пожвавлення економіки, ефекту від цьогорічного послаблення гривні, а також значного підвищення мінімальної зарплати, що сприятиме внутрішньому попиту.

"Втім, вихід за верхню межу цільового діапазону буде тимчасовим. Національний банк допускає короткочасне відхилення інфляції від цілі, щоб економіка швидше повернулася на шлях стійкого зростання. Водночас Національний банк застосує монетарний інструментарій для повернення інфляції у 2022 році в цільовий діапазон", - додав Шевченко.

Раніше заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що в Національному банку України прогнозують зростання цін, якщо влада піде на значне підвищення мінімальної зарплати.

Сологуб заявляв, що підвищення мінімальної зарплати, яка виросте на 30% в 2021 році, буде враховуватися в жовтневому прогнозі Нацбанку.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, у вересні 2020 року інфляція в річному вимірі (до вересня 2019 року) сповільнилася до 2,3% Споживчі ціни в Україні у вересні 2020 року порівняно з серпнем зросли на 0,5%. З початку року інфляція склала 1,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні НБУ поліпшив прогноз щодо інфляції і очікував, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,7%.

Зазначимо, Мінекономіки прогнозує сплеск інфляції на початку 2021 року із-за додаткової емісії гривні